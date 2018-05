Massimiliano Leva Dalle borgate romane al palco dell'Ariston il passo è

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaDalle borgate romane al palco dell'Ariston il passo è stato tutt'altro che facile. Ma per Ultimo il sogno è diventato realtà. Vero nome Niccolò Moriconi, ma per tutti meglio conosciuto con il suo pseudonimo d'arte, 21 anni, Ultimo ha trovato finalmente il suo posto nel mondo: vincitore nella categoria Nuove proposte sul palco dell'Ariston, domani e domenica arriva in concerto sul palcoscenico dell'Atlantico.«È una condizione quella del successo alla quale mi ci devo ancora abituare», racconta. E sin qui tutto normale. In fondo, per lui, partito a sedici anni da San Basilio, il quartiere romano dove è nato, con il sogno in testa di diventare un musicista, tutto poteva diventare realtà oppure fallimento.«Per tre giorni e tre notti a Sanremo non ho dormito: quel palco, quel pubblico metterebbero soggezione a chiunque. Figurarsi a un giovane come me. Poi è andata come neanche mi immaginavo. Vuol dire che al mondo c'è speranza per tutti». Il ballo delle incertezze, il brano con cui si è presentato al Festival, fa parte del suo secondo album Peter Pan, pubblicato a un anno di distanza dal debutto nel 2017 con Pianeti. Pensieri, inquietudini adolescenziali filtrate attraverso un animo in bilico tra passato e presente. «I miei riferimenti musicali? Lucio Dalla, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, ma potrei dire tutti i grandi cantautori italiani, per quella forza delle parole oltre che per la musica. Io canto canzoni sotto forma di ballate rap, amo definirmi un cantautorap, perché in fondo credo che i rapper oggi siano i nuovi cantautori, senza molte differenze con i grandi del passato». Le prime canzoni ha cominciato a scriverle non ancora maggiorenne. «Scrivo storie di tutti i giorni. Ho cominciato così e non riesco a raccontare altro. Credo che la musica debba far sentire le persone meno sole e se alla fine una canzone piace, allora significa che è riuscita ad arrivare al cuore della gente».riproduzione riservata ®