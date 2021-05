Massacrato a 18 anni a coltellate, confessa l'ex della fidanzata

Ucciso con il petto squarciato da 24 coltellate, in un vecchio mulino diroccato alle porte di Parma. Aveva solo 18 anni Daniele Tanzi, che abitava a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, a 30 chilometri dal luogo in cui è stato assassinato. Era insieme alla fidanzata, una parrucchiera 18enne di Parma, quando la coppia è stata sorpresa dall'assassino.

È stata la giovane, anche lei ferita seppure in modo superficiale, a dare l'allarme ed a mettere la polizia sulle tracce dell'aggressore. Nel primo pomeriggio negli uffici della squadra mobile era già sotto interrogatorio l'ex fidanzato della ragazza, Patrick Mallardo, 20 anni. In serata ha confessato. Ha colpito Tanzi per gelosia: nel vecchio mulino c'è stata una discussione, poi l'aggressore ha colpito con brutalità estrema. L'arma del delitto è stata ritrovata in un canale. E in zona una sacca con gli abiti usati dall'assassino.

