Massacra un adolescente disabile per uno sguardo

Un 16enne con una disabilità cognitiva è stato massacrato di botte da un 20enne per uno sguardo. È accaduto il 27 marzo scorso nel parco Nord di Milano: l'adolescente stava ascoltando musica su una panchina quando è stato aggredito dallo sconosciuto, che ieri è stato arrestato per lesioni gravissime aggravate.

A causa dei calci in faccia, il 16enne ha riportato la frattura scomposta della mandibola. Neppure una delicata operazione maxillo facciale durata sei ore è riuscita a scongiurare il danno permanente. «Il movente è uno sguardo da parte del 16enne al gruppo del 20enne - ha spiegato il comandante della compagnia di Milano Porta Monforte, Silvio Maria Ponzio - in realtà è un motivo gratuito poiché il 16enne ha rivolto uno sguardo distratto al gruppo soltanto perché gli altri ragazzi stavano ballando».

Eppure tanto è bastato a Domenico L. per scagliarsi contro lo sconosciuto, utilizzato come vittima sacrificale nel suo progetto di accreditarsi come capo del proprio branco. Il 20enne era infatti in compagnia di 5 amici (tre maschi e due femmine) che non hanno mosso un dito. La vittima è tornata a casa tramortita e i genitori lo hanno accompagnato subito in ospedale. Tre giorni dopo si sono presentati ai carabinieri, che attraverso le immagini delle telecamere hanno individuato l'aggressore. Non lavora, non studia, ha un precedente per lesioni ai danni di un 17enne extracomunitario risalente allo scorso dicembre. Gli hanno notificato l'ordinanza a casa dei genitori a Pavia. Inizialmente si è mostrato spavaldo, poi è scoppiato in lacrime.(S.Gar.)

