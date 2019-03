Masimo Sarti

MILANO - Tra le cose che nel calcio sembrano non aver fine ci sono la voglia di gol di Fabio Quagliarella e le polemiche arbitrali, tutt'altro che sopite dall'arrivo del Var. Allo stadio Mazza questi due aspetti trovano sublimazione. La Sampdoria batte 1-2 la Spal grazie ad una doppietta del proprio bomber, già in apertura (4' e 11'). La prima segnatura, in acrobazia, è da spellarsi le mani. Eguagliato il record personale di 19 gol in un singolo torneo di A, che risale alla scorsa stagione. Il tutto a 36 anni suonati.

La Spal segna con Kurtic al 94' su punizione, ma recrimina ancora per una decisione del Var, quando al 60' Pasqua annulla al video un gol di Floccari per un fuorigioco millimetrico di Petagna considerato attivo. Dopo i fatti del match con la Fiorentina (cancellata rete di Valoti e concesso retroattivamente un rigore ai viola) molti i tifosi estensi abbandonano anzitempo la curva per protesta e contestano al di fuori dell'impianto.

In chiave Europa League torna a vincere una grande Atalanta: 3-1 sulla Fiorentina, andata in vantaggio con un numero di Muriel (3'), ma ribaltata da Ilicic (28'), Gomez (34') e Gosens (49'). A Bergamo è sentitissimo il ricordo (svoltosi al 13' in tutti i campi di A) di Davide Astori, nella partita della sua Viola e nella sua terra orobica. In tanti in lacrime, a cominciare dall'ex Ilicic, ora in nerazzurro. Stamattina, ad un anno esatto dalla scomparsa di Astori, Santa Messa nel paese natale di San Pellegrino Terme, voluta dalla famiglia.

Atalanta sesta a 41 punti con Lazio e Torino, che travolge nel finale il Chievo 3-0 (76' Belotti, 92' Rincon, 93' Zaza). In zona salvezza tre punti pesantissimi per l'Udinese, grazie al 2-1 sul Bologna: apre De Paul su rigore al 25', chiude Pussetto al 79'. In mezzo il pari provvisorio di Palacio (39'). Terzo stop di fila per Mihajlovic. Infine 0-0 a Marassi tra Genoa e Frosinone, con strenua resistenza dei crociati, in 10 dal 34' per il rosso a Cassata.

