«Mascherine in tutti i luoghi di lavoro». È la raccomandazione dell'Inail, che le prevede anche sui mezzi pubblici. Ma resta il caos sui prezzi. «Le mascherine sono un bene prezioso e come avviene quando la domanda schizza e l'offerta è limitata, il prezzo si forma a un valore elevato. Credo sia necessario prevedere un prezzo massimo er evitare fenomeni speculativi», sottolinea il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Una risposta indiretta all'appello lanciato da Federfarma alle autorità competenti a intervenire sulla speculazione e le difficoltà di distribuzione. Federfarma chiede di poter vendere i dispositivi di protezione «a prezzi imposti e senza inutili adempimenti burocratici» annunciando di esser costretta, in assenza di provvedimenti, «a suggerire alle farmacie di astenersi dalla vendita di mascherine». (S. Pier.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 05:01

