Martedì sit-in per avere delle risposte

I commercianti di piazza Barberini si uniscono in un comitato e lanciano la protesta contro la chiusura della stazione della metro, interdetta dal 23 marzo 2019 per problemi e malfunzionamenti legati alle scale mobili. Dalle 9 alle 11 di martedì 10 dicembre, così, serrande chiuse e manifestazione di protesta in piazza da parte dei negozianti. L'obiettivo è quello di attirare l'attenzione delle istituzioni e denunciare una situazione che di giorno in giorno si sta facendo sempre più drammatica. In un primo momento, infatti, si era pensato ad una riapertura della stazione entro il mese di novembre. Poi l'annuncio della possibile riattivazione a dicembre, ma solo in uscita. Ora anche quest'ultima opzione sembra in dubbio. L'attesa è quella per i collaudi decisivi per le scale mobili. E se dopo 8 mesi di chiusura la situazione a piazza Repubblica sta lentamente tornando alla normalità, la preoccupazione dei commercianti di piazza Barberini è quella di essere dimenticati dalle istituzioni, in un momento in cui le vendite natalizie non stanno svoltando la situazione. Prima che sia troppo tardi.(R. Nap.)

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA