Marte, la prima volta in 3D

Claudio FabrettiPanorami da marziani. In attesa di capire se tra le sue dune sabbiose vi siano forme di vita, dal Pianeta rosso giungono le prime cartoline in 3D. Immagini mozzafiato, con orizzonti sconfinati, tramonti tra i crateri e policromie spettacolari. A riprenderle è stato lo strumento CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) a bordo del satellite Tgo (Trace Gas Orbiter) della missione europea ExoMars. Le immagini sono state presentate a Roma da Asi, Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Thales Alenia Space e segnano l'inizio di un diario unico, con la diffusione di un'immagine a settimana. «È un'ulteriore testimonianza dell'impegno importantissimo dell'Italia nella missione ExoMars», ha rivendicato con orgoglio il presidente dell'Asi, Roberto Battiston. Permetteranno infatti di preparare sia la seconda parte della missione ExoMars, prevista nell'estate 2020, sia di acquisire le conoscenze necessarie per future missioni umane sul pianeta.Grazie alle immagini in 3D di Marte, in particolare, sarà possibile misurare le profonde fessure lungo i bordi del bacino Hellas, cratere da impatto; i quattro filtri dello strumento permettono di fotografare a colori le strutture geologiche per capirne meglio le caratteristiche. Sono stati studiati in questo modo, per esempio, quello che resta di un antichissimo lago e del fiume al quale dava origine, oltre alle colate laviche del gigantesco monte Olympus, il più alto vulcano del Sistema Solar.Ma nella notte, a rubare la scena a Marte, è stato un altro pianeta. Saturno, infatti, si è mostrato nella sua veste più luminosa di tutto il 2018, raggiungendo il punto di opposizione al Sole. «È la condizione ideale per ammirare il pianeta e i suoi splendidi anelli», ha spiegato Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai).riproduzione riservata ®