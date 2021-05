Marta Flavi, mi scusi: sono single, vorrei rivolgermi all'Agenzia Matrimoniale?

«Single? E non è contento. La mia Agenzia Matrimoniale era basata sulle lettere e aveva una visione romantica. Oggi con Tinder è tutta un'altra cosa».

Sarà cambiata pure la voglia di sposarsi

«Io ho una teoria: le donne ancora oggi sognano l'uomo di tutta la vita, lo preferiscono ai tanti amori brevi. Se vanno a letto per tre volte con lo stesso uomo si innamorano. Già immaginano il futuro, una casa, dei figli».

Lei è single?

«In verità non sono mai stata single in vita mia. Però con il lockdown una storia è finita, ma chissà che non possa ricominciare».

Vabbè però un marito ce l'ha avuto. Un pregio e un difetto di Maurizio Costanzo?

«Solo pregi, anche se non me li ricordo. Francamente penso che non sia elegante parlare del marito di Maria».

Nelle sue foto su Instagram si aiuta con i filtri?

«Macché. Sono proprio così come mi vedete. Non su usare Photoshop né sono tecnologica. Le foto me le scatto da sola, è roba casareccia. Ho cominciato durante il lockdown. Su Instagram ho oltre 23 mila follower, non ho mai pagato per averne di più, ogni settimana aumentano di 100 unità, e tutti mi scrivono cose belle. Quando ho compiuto 70 anni però ho scatenato qualche reazione da parte degli invidiosi. Non sui social. Sei tutta rifatta mi hanno detto. È una colpa portarsi bene gli anni? Ne ho 70 e ne vado fiera».

Non mi dica che non ha mai avuto a che fare con il chirurgo estetico?

«Mi sono rifatta il naso quasi 40 anni fa. E ora è storto e non funziona manco più tanto bene, visto che sembra che ho sempre il raffreddore, ma non ci penso proprio a ritoccarlo perché è stata un'esperienza drammatica. Sono entrata in clinica come una che va dal parrucchiere perché quando parli con questi medici ti semplificano tutto, un tamponcino e via. Lo fai per vanità e invece ho talmente sofferto che mi auguravo solo di uscire viva e non mi interessava più del naso».

Agenzia Matrimoniale l'ha condotta per dieci anni.

«Già. Tempo fa stavo camminando per Piazza di Spagna a Roma e sento un signore che mi chiama Marta Marta e poi chiama la moglie Maria Maria, ti ricordi di noi? Io sono rimasta un attimo perplessa e lui mi ha detto: ci hai fatto incontrare tu ad Agenzia Matrimoniale. E poi ha chiamato la figlia: lei è Marta, l'abbiamo chiamata come te. È stato talmente bello che mi sono commossa. Io ho fatto sposare in dieci anni 1800 coppie, quindi 3600 persone. Alcune dopo che si sono lasciate sono tornate per cercare una nuova compagnia, avere un'altra chance».

