Marracash

DISCOTECA LAZIALE

Instore tour per presentare il nuovo album Persona: «La prima volta che Marra e Fabio si parlano». Con firmacopie

Via G. Giolitti 427

oggi alle 15

Matteo 19, 14

TEATRO STANZE SEGRETE

Opera vincitrice del premio Gran Giallo, quella di Lorenzo Gioielli: un dialogo fatto di confessioni e verità spiazzanti. In scena Jesus Emiliano Coltorti ed Elisabetta Jane Rizzo.

Via della Penitenza 3, fino al 17/11, 13-17 euro, www.matthew1914.net

Bianca

TEATRO BASILICA

Un omaggio a Moby Dick a 200 anni dallanascita dell'autore, Herman Melville. Una esperienza di racconto pura, con protagonista il mare, di Gianni Guardigli, con Norina Angelini, Daniela Giovanetti.

P.za di Porta S. Giovanni, 10, fino a domenica, info 392976 8519

Michele Campanisi

SAPIENZA - FAC. LETTERE

Presenta il libro (a cura) L'impresentabile storia. Misfatti, delitti, cronache su monumenti, collezioni e antichità (Gangemi): la insolita evoluzione del nostro patrimonio culturale. Incontro a cura FAI Roma.

P.le A. Moro 5, oggi alle 18, ingr. libero

