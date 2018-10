Marquez mondiale: è il settimo titolo tremano i record di Rossi e di Agostini

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - Sempre più nella leggenda. Marc Marquez trionfa anche a Motegi (Giappone) e si porta a casa il quinto titolo della MotoGP, il terzo di fila e il settimo totale nel Motomondiale. Numeri impressionanti quelli dello spagnolo della Honda, capace a 25 anni di superare le statistiche di Valentino Rossi e raggiungere in classifica due miti come John Surtees e Phil Read e mettere nel mirino i nove titoli proprio del mentore Rossi e di Mike Hailwood. E vista la giovane età, trema anche Giacomo Agostini (15). «Sono contento solo se vinco e quindi questa è la mia motivazione. Ora voglio festeggiare, poi penserò al 2019 dove ci sarà ancora più pressione e voglia di confermarmi». Il pilota di Cervera ormai è una macchina perfetta difficile da battere. E lo sa bene Andrea Dovizioso, che ce l'ha messa tutta per rovinargli la festa ma senza successo (cadendo a due giri dal termine). Gli elogi sono d'obbligo per Marquez ma avverte la Ducati: «Siamo stati forti tutto l'anno e questo ci rende sereni. Ora dobbiamo inventarci qualcosa per battere Marc perché essere veloci non basta». Sempre più giù il Dottore, che si complimenta con il nuovo campione ma soprattutto pensa alla sua Yamaha non più competitiva: «E' stato bravo, è quello che è andato più forte. Io alla fine mi aspettavo di andare così. Poi qualcuno davanti è scivolato e sono arrivato quarto. Il nostro potenziale è questo, inutile aspettarsi altro».riproduzione riservata ®