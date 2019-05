Marquez insuperabile Dovizioso è secondo

ROMA - Nessuno riesce a battere Marc Marquez. Il campione del mondo trionfa anche a Le Mans, chiudendo davanti alle Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Ritmo insostenibile per tutti ed ennesimo successo (quello numero 300 per la Honda nella classe regina), nella giornata in cui anche il fratello Alex torna al successo in Moto2. Soddisfatto a metà Dovizioso, che comunque ora è secondo nel Mondiale MotoGP a 8 punti dallo spagnolo leader della classifica: «Abbiamo fatto una bella gara, è un podio importante. Questo però non basta, al momento Marquez e Honda sono davanti a noi. Se vogliamo batterlo, dobbiamo fare uno step in avanti». Quinto posto per Valentino Rossi che, dopo una buona qualifica, limita i danni e ora è a 23 lunghezze da Marquez: «Non sono arrivato tanto lontano dal podio. Ma non potevo fare di più». (D.Pet.)

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

