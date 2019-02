Marotta: «Danno enorme spero non sia irreparabile»

Alessio Agnelli

MILANO - «Basito per il rigore fischiato contro D'Ambrosio. Abbiamo subìto un danno notevole, speriamo non sia irreparabile e fatale a fine campionato». Due punti in meno, una vittoria sfumata al fotofinish «per un grossolano errore» dell'arbitro Abisso, Milan e Roma alle calcagna e in piena corsa con la Banda Spalletti per due posti al sole nella prossima edizione di Champions League. In casa Inter non si placa la rabbia per la clamorosa svista di Rosario Abisso nel finale di gara del Franchi, con Var visionato ed ignorato in occasione del penalty, assegnato alla Fiorentina, e confermato dopo la visione delle immagini (4 telecamere su 6 davano indicazione contraria) per un presunto mani di D'Ambrosio, per il definitivo 3-3.

E, dopo il nocchiero di Certaldo, lapidario e tranciante nel post-partita, ieri, a rincarare la dose e ad allargare il tiro, è stato Beppe Marotta: «Se abbiamo parlato con Abisso? Nei corridoi dello spogliatoio si parla, ma non me la sento di condannare un arbitro - ha proseguito, a margine del Premio Facchetti, il nuovo ad nerazzurro - Il mio grande rammarico è che, come movimento calcistico, abbiamo investito molto su questo strumento, perché aiutasse a ridurre gli errori degli arbitri. L'uso deve essere razionale, ma davanti a una situazione del genere, dove si confonde oggettività e soggettività, rimango basito e deluso per lo sforzo fatto per introdurre questo strumento». E la condanna del dirigente varesino è soprattutto per i vertici arbitrali, che «avranno il compito di rivedere il protocollo». Anche se Abisso, «a breve distanza da ciò che è accaduto», rimane senza assoluzione.

«Il Var serve per valutazioni oggettive, e oggettivamente nessuno avrebbe potuto indicare nel gesto di D'Ambrosio un gesto che ha portato il giocatore a colpire con la mano, era petto - ha sottolineato Marotta - Ed è incredibile. Questo è l'errore più grosso e grossolano da quando c'è il Var, un danno potenzialmente irreparabile per la stagione dell'Inter. Speriamo non sia fatale a fine stagione». Guai, però, a parlare di condizionamento ambientale (il pubblico del Franchi) per Abisso. «Lo escludo in modo categorico, sennò mi dovrei dimettere. Va solo oleato il sistema, per far sì che queste performance di arbitri di campo e di Var siano impeccabili». Le pillole conclusive sulla querelle-Icardi, anche ieri a parte dopo un controllo di routine con lo staff medico. Per l'ex capitano non sono da escludere nuove visite tra domani e dopo. «Sul caso Icardi abbiamo già speso tante parole, ora è giusto non parlarne più - ha concluso Marotta - L'esultanza di Politano alla Icardi e il rimbrotto di Perisic? Dietrologie che rimando al mittente».

