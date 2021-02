Mario Pellegrini

«I bambini con meno di 13 anni non devono iscriversi da soli ai social network. È urgente attuare le misure previste dalla direttiva europea sui servizi dei media audiovisivi. I gestori delle piattaforme devono essere costretti ad accertare seriamente l'età degli utenti: non basta un'autodichiarazione o un documento. Vanno attivati sistemi che la tecnologia consente già di utilizzare. Inoltre devono essere resi operativi meccanismi efficaci di blocco dei contenuti non appropriati». A chiederlo è Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

TikTok, su istanza del Garante per la Privacy, dal 9 febbraio bloccherà tutti gli account, che dovranno essere confermati inserendo la data di nascita. Una decisione necessaria per evitare che tragedie come quelle di Antonella, la bambina di 10 anni morta asfissiata a Palermo, dopo essersi legata una cintura al collo per l'ennesima, folle sfida che circola sull'app cinese più amata dai giovanissimi.

«Senza la rete i ragazzi di Fridays for future, ad esempio, non avrebbero potuto divenire un movimento globale. Allo stesso modo, con la pandemia, Internet ha consentito loro di tenersi in contatto con amici, nonni o genitori separati. La rete - continua la Garlatti - è un mezzo prezioso per esprimersi, informarsi, apprendere e giocare. È anche uno spazio che figli e genitori possono condividere: per questo è importante che madri e padri conoscano il mondo online e che non tengano in rete comportamenti che trasmettono ai ragazzi esempi negativi».

In ogni caso, per il Garante, è fondamentale che i genitori vigilino. sempre e comunque: i ragazzi sono sempre più smart e trovano facilmente il modo di aggirare certe regole.

«Non ci sono solo TikTok e altre app che attraggono i più piccoli, occorre anche prestare attenzione alle app di messaggistica, ai canali sui quali si veicolano le sfide estreme, ai giochi online che richiedono acquisti o possono avvicinare al gioco d'azzardo». Alla base di tutto questo ci deve essere, da parte di adulti e minorenni, una maggiore consapevolezza anche delle insidie e dei rischi: «Le iniziative didattiche ed educative vanno rafforzate sin dalla scuola primaria. Occorre anche attivare quanto prima la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale», conclude Garlatti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 05:01

