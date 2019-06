Mario Monte

ROMA - Matteo Berrettini nella storia. Il tennista romano è da oggi il nuovo numero 20 della classifica mondiale Atp. Grazie al successo di Federer sul belga Goffin nella finale Atp 500 di Halle, il 23enne romano entra ufficialmente tra i top 20 e punta ora a stupire anche a Wimbledon, il torneo più prestigioso. L'italiano è il decimo di sempre a salire così in alto nel ranking internazionale, e il secondo tennista della Capitale a farlo dopo Panatta, (n.4 nel 1976).

Il talento classe 96, reduce dalla semifinale persa proprio ad Halle contro Goffin, ha collezionato comunque 9 partite vinte consecutivamente: solo una settimana fa, infatti, Matteo trionfava sempre sull'erba, nell'Atp 250 di Stoccarda, dove aveva dominato e mai perso il servizio. Primo italiano nella storia a vincere all'età di 23 anni tre tornei del circuito maggiore Atp, (Budapest, Gstaad e appunto Stoccarda), Berrettini sembra destinato a incantare ancora. L'Italia del tennis vive un momento magico: dopo il raggiungimento del decimo posto nel ranking da parte di Fognini, ora ha anche un numero due italiano fortissimo su cui puntare.

Berrettini sta bruciando le tappe, dimostrando di avere umiltà e continuità nel crescere, sotto tutti i punti di vista, e su tutte le superfici di gioco. «Ora mi riposo e mi preparo per Wimbledon» ha ripetuto il tennista romano, allenato dall'ex pro Vincenzo Santopadre. Nonostante il piccolo passo falso, però, i recenti risultati ottenuti sull'erba possono far ben sperare in vista proprio dello Slam sull'erba. L'ultimo italiano a stupire a Londra fu Davide Sanguinetti, arrivato ai quarti nel 98. Chissà se 21 anni dopo, non tocchi al giovane Matteo ripetere quell'exploit.

