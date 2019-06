Mario Monte

Quattro milioni e 600mila euro. Questa la cifra del danno procurato alle casse dello Stato in 15 anni dall'occupazione abusiva dellop stabile di via Napoleone III da parte di CasaPound. A sancirlo è la Corte dei Conti.

«Non è tollerabile in uno Stato di diritto un espropriazione al contrario - si legge sull'atto che la Guardia di Finanza indirizza ai dirigenti del Ministero e del Demanio - che ha finito per sottrarre per tre lustri un palazzo di sei piani, sede storica di uffici pubblici, causando così danni cospicui e certi all'erario». E ora? Nove dirigenti dell'Agenzia del Demanio e del Miur, proprietario dello stabile, dovranno risarcire lo Stato. La Corte dei Conti si sofferma sul fatto che il movimento di ultra destra, avrebbe di fatto privato di un bene pubblico la cittadinanza romana, ospitando tra l'altro all'interno 20 famiglie senza un permesso. Nella lista degli indagati, sono finite ben 12 persone, 3 delle quali decedute. «L'occupazione sine titulo dell'immobile da parte di CasaPound e degli altri occupanti - sostengono i magistrati contabili - ha determinato una perdita economica per le finanze pubbliche e comunque una lesione al patrimonio immobiliare pubblico, dato che il cespite non è stato proficuamente utilizzato per oltre 15 anni. Questo danno va imputato a titolo di responsabilità gravemente colposa, all'inerzia dei direttori pro tempore della direzione Roma Capitale dell'Agenzia del Demanio ed ai dirigenti del Miur per non aver agito in via di autotutela amministrativa e per non aver coltivato le azioni civilistiche volte alla restituzione del bene».

Subito sono scattate le reazioni politiche: «Da oggi abbiamo altre 4, 643.363 - twitta il Segretario PD di Roma Andrea Casu - buone ragioni in più per convincere il Ministro Salvini ad aprire finalmente gli occhi sull'occupazione illegale di CasaPound all'Esquilino nel cuore di Roma: una per ciascun euro del danno erariale calcolato dalla Corte dei Conti dal 2003 ad oggi».

«La liberazione dell'immobile è oggi di prioritaria importanza -afferma Laura Castelli, viceministra dell'Economia e delle Finanze - quel bene deve tornare alla colletività per essere inserito o in un piano di riqualificazione, o in un piano di dismissione del patrimonio pubblico».

Martedì 18 Giugno 2019

