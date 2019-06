Mario Monte

In rivolta contro i rifiuti. I romani continuano a lottare contro i problemi dell'emergenza spazzatura. Sabato, è toccato ai residenti di Talenti scendere in piazza per un sit-in contro l'ipotesi di aprire un sito di trasbordo in Via Ave Ninchi e per dire basta all'emergenza ai cassonetti.

In centinaia, sono partiti con un corteo organizzato da Via Ojietti, e armati di striscioni e slogan, hanno chiesto alla Raggi di trovare un'alternativa a Via Ninchi. I motivi? In primis, «il definitivo intasamento della viabilità, con un centinaio di grandi camion maleodoranti -si leggeva sul volantino della manifestazione - carichi di tonnellate e tonnellate di rifiuti».

L'eventuale realizzazione del sito di trasbordo, non farebbe che intasare ancor di più i cassonetti strabordanti della zona, creando una sorta di mini discarica in un'area popolosa e piena di attività commerciali. L'alternativa è rappresentata secondo il terzo municipio, da un'area deserta di 5mila metri quadri presente tra Salaria e Nomentana sul Gra. Nel frattempo, piovono segnalazioni con foto da tutti i quartieri capitolini. Le ultime, arrivano da Viale Somalia, zona Salaria, Largo Spartaco e Piazza del Quadretto, nel settimo municipio, ma anche in Via Scarpanto, zona Tufello.

Le immagini sono sempre le stesse: cumuli di sporcizia, cassonetti pieni, carta e cartone che nessuno passa a prendere. Roma sembra avere da tempo la stessa cartolina raffigurante un quadro di rifiuti enorme. Eppure, la sindaca Raggi posta sulla propria pagina Facebook presunti miglioramenti sulla situazione: «Stiamo recuperando lentamente le criticità dovute alla chiusura per manutenzione dei due impianti privati. Nei prossimi giorni verranno posizionati nuovi cassonetti». La paura di vedersi sotto casa delle piccole discariche con cassonetti pieni circondati da colonne di rifiuti è troppo grande; i romani non ci stanno e scendono in piazza. L'emergenza rifiuti continua, così come la rivolta dei cittadini.

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

