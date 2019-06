Mario Monte

Attese infinite sotto il sole cocente. Il pomeriggio è sempre più rovente per i tanti pendolari che ogni giorno si spostano a Roma con i mezzi pubblici. Gli autobus passano sempre meno nel primo pomeriggio, provocando disagi a tutti i cittadini. Sotto il sole alle fermate per più 40 minuti. Il motivo? 300 mezzi sono fermi per guasti ai condizionatori. Dopo le 18, però, tutto torna alla normalità (se così si può definire il trasporto pubblico romano...). Il motivo? Secondo Atac, le temperature dopo quell'ora scendono e gli autobus devono circolare. Eppure, termometro alla mano, ieri pomeriggio alle 19 c'erano 31 gradi all'ombra. Con una circolare ai depositi l'azienda ha invitato a far uscire tutti i mezzi anche quelli roventi.

Per questo motivo risale la rivolta degli autisti. Già, perché va avanti da giorni un vero e proprio braccio di ferro tra Atac, che minaccia provvedimenti contro gli autisti, e i sindacati che suggeriscono le proprie linee guida da seguire agli iscritti.

A farne le spese, sono le migliaia di persone che quotidianamente utilizzano i trasporti pubblici della capitale e che adottano soluzioni di tutti i tipi, come ventagli o salviettine.

L'11 giugno Atac, aveva attraverso una nota, mandato le linee guida ai propri ispettori per gestire la questione dei bus roventi: gli incaricati devono infatti prendere nota degli eventuali autisti contestatori che si rifiutano di tornare in servizio alle ore 18.

Diversi sindacati dei lavoratori si stanno muovendo da tempo per contrastare le direttive dell'azienda di trasporti. Per questo il prossimo 25 giugno ci sarà uno sciopero generale dell'Usb che rischia di paralizzare completamente la rete di bus, tram e metropolitane.

Il clima torrido entrerà a breve in scena nella capitale, ed è previsto infatti un aumento vertiginoso delle temperature nei prossimi giorni. Si preannuncia un'estate difficile per i pendolari della città, che dovranno fare i conti, oltre che con i soliti problemi di ritardi e guasti, anche con la questione aria condizionata. Sarà una stagione più rovente che mai.

