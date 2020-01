Mario Meliadò

Per Matteo Salvini, la Calabria continua a rappresentare una grana. Poco dopo le Politiche 2018, infatti, esplose il caso del responsabile leghista di Rosarno ritenuto vicino alle ndrine. Ora, a tre settimane dal voto delle elezioni regionali, spunta sui social un video girato nella vasca idromassaggio di un hotel di Roma dal 39enne imprenditore Alfio Baffa, candidato della Lega di Corigliano Calabro (comune in provincia di Cosenza) che, nel suo filmato super-kitsch, brinda col rum ai «cari amici del gruppo Revenge Porn». Tra le dita, Baffa ha pure un sigaro.

Il video è sùbito diventato virale, con migliaia di visualizzazioni sui social network. Peccato che sia un reato grave praticare il revenge porn, cioè pubblicare foto o video molto espliciti che ritraggono proprie ex fidanzate allo scopo di punirle con la gogna mediatica. Ce n'è abbastanza per creare imbarazzo nel Carroccio, il cui leader nazionale Salvini proprio oggi presenterà a Crotone tutti i candidati a Palazzo Campanella.

Baffa, dopo i tantissimi commenti inviperiti, su Facebook replica serafico che il suo è soltanto «un video mandato goliardicamente a qualche amico» e porge le sue ironiche scuse ma soltanto su un aspetto: in effetti, scrive il giovane politico, «non si può bere del rum in un bicchiere di plastica!». Sull'ipotesi del ricatto pornografico proibito, neanche una parola.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

