Compositore, produttore, musicista, cantautore, arrangiatore, talent-scout, promotore: questo straordinario music-maker festeggia 50 anni di musica d'autore presentando al pubblico il cofanetto celebrativo E la vita bussò.

Con uno showcase, aneddoti e curiosità. Modererà l'incontro John Vignola.

Via Appia Nuova 427, lunedì 28 ottobre, ore 18

Un lavoro al femminile

che apre la stagione,

Un lavoro al femminile che apre la stagione, di e con Ottavia Bianchi per la regia di Giorgio Latini. Le dinamiche familiari sono al centro dello spettacolo, con un intreccio che affronta temi - spesso irrisolti - comuni a tanti nuclei affettivi, che disperdono nel non detto l'amore filiare e fraterno.

Via G. Scalia 53, venerdì, sabato e domenica, 15 euro, 3518700413

