Mario Landi

Una lite tra due gruppi di giovani appartenenti a due famiglie di nomadi e finita con una sparatoria. A terra è rimasto un ragazzo di 17 anni, in coma irreversibile all'ospedale Garibaldi di Catania dopo essere stato colpito da unproiettile alla testa in via Platone, a Noto, nel Siracusano. L'episodio è accaduto martedì scorso a tarda sera e sullo sfondo sembra ci sia una lite tra appartenenti alle famiglie dei Camminanti, nomadi che negli anni 50 si sono stabiliti alla periferia di Noto.

Per i carabinieri non è facile portare avanti le indagini con la reticenza dei protagonisti, a cominciare dalla madre del giovane che sembra si trovasse in auto con il 17enne quando è stato raggiunto dal proiettile sparato da una pistola. Senza testimonianze, gli investigatori hanno esaminato le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona per cercare di ricostruire quanto accaduto. Proprio le immagini hanno fornito alcune risposte: sembra che prima dell'agguato si sia verificata una lite tra due giovani, o due gruppi di ragazzi. Un violento scontro tra appartenenti alla comunità dei Camminanti, che probabilmente avrebbero abusato di alcool. Secondo la ricostruzione degli investigatori, terminata la lite il ragazzo è poi salito in auto insieme ad alcuni familiari. Un altro giovane si sarebbe avvicinato alla macchina ed avrebbe esploso più colpi di pistola, uno dei quali lo ha colpito la vittima alla testa. La madre dentro l'auto avrebbe visto il figlio accasciarsi e secondo quanto dichiarato agli inquirenti non si sarebbe accorta di quanto stava accadendo. Poi la corsa in auto al pronto soccorso dell'ospedale di Avola e quindi il trasferimento d'urgenza al Garibaldi di Catania. Sono trascorse alcune ore prima dell'arrivo degli investigatori della scientifica sia sul luogo della sparatoria che in ospedale per raccogliere elementi utili.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

