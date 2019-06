Mario Landi

Un tamponamento da 65 mila tonnellate. Una grande nave da criociera, la Msc Opera, contro un battello turistico in servizio a Venezia, nel canale della Giudecca. Il grande crash, la paura, le urla, quattro feriti tra i passeggeri che stavano scendendo sulla terraferma.

L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di molti veneziani e turisti che si trovavano sulle rive o su barche in navigazione nel canale. Nei video amatoriali, subito finiti sui social, si vede il gigante del mare senza controllo proseguire verso la riva fino a tamponare la banchina e poi la poppa del River Countess, una barca adibita a crociere sui fiumi e sulla laguna. Sarà l'inchiesta a stabilire le cause dell'incidente.

Ma una prima versione arriva dalla società che forniva i due rimorchiatori che guidavano la grande nave nell'ingresso a Venezia: «La Msc Opera aveva un'avaria al motore, segnalata subito dal comandante. Il motore era bloccato, ma in spinta (perchè la velocità aumentava), come confermano i tracciati» ha spiegato Davide Calderan, presidente della Rimorchiatori Uniti Panfido. Il ministro Danilo Toninelli subit annuncia che «l'incidente al porto di Venezia dimostra che le grandi navi non devono più passare dalla Giudecca. Dopo tanti anni di inerzia, finalmente siamo vicini ad una soluzione definitiva per tutelare sia la laguna che il turismo». Ma il Governatore del Veneto, Luca Zaia, e poi anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini non affermano proprio le stesse cose. «L'incidente avrebbe potuto risolversi in una tragedia. Apprendo con sollievo che le condizioni dei feriti non sono gravi. E mi chiedo perché il ministro Toninelli non decida ancora...», attacca Zaia. «Una soluzione era stata trovata - rincara Salvini - ma il ministero non guidato dalla Lega ha bloccato tutto». Confturismo spinge per le regole senza bloccare le navi, gli ambientalisti invece fanno fuoco e fiamme. E sabato a Venezia ci sarà una manifestazione dal titolo eloquente: No grandi navi.

