Mario Landi

Un taglio del cuneo fiscale nel 2020 per i redditi fino a 40 mila euro, con un alleggerimento in busta paga che può arrivare per chi guadagni fino a 28 mila euro fino a un massimo di 600 euro in sei mesi a partire da luglio. Il costo stimato, dal primo luglio al 31 dicembre 2020, è di circa 2,9 miliardi.

Nello specifico, dal primo luglio 2020 arriverà quindi un taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 40 mila euro. Per quantizzare il risparmio preventivato, gli italiani dovrebbero trattenere nel portafogli 600 euro annui se i loro redditi saranno tra i 26.600 euro ed i 28 mila euro l'anno, mentre il vantaggio sarà di 480 euro annui per coloro che arrivano a 35 mila euro l'anno. Per chi ha un reddito compreso tra 35 mila e 40 mila euro l'anno il beneficio parte da 400 euro fino ad azzerarsi. Sempre secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, il taglio è di «600 euro se il reddito complessivo è superiore a 26.600 euro ma non a 28.000 euro; per redditi superiori a 28.000 euro ma non a 35.000 euro l'importo di 600 euro decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili; per redditi superiori a 35.000 euro l'importo di 480 euro continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari 40.000 euro».

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

