Un settembre prudente, per frenare l'aumento dei contagi e scongiurare la temuta seconda ondata. È l'auspicio con cui nasce il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che entra in vigore da oggi e proroga, in buona parte, le regole stabilite il 7 agosto. Ecco nel dettaglio le principali misure adottate nel provvedimento.

DISTANZIAMENTO

Confermato l'obbligo di mascherina al chiuso e all'aperto, se non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. «Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 - si legge nel testo - è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico».

TAMPONI

Confermato anche l'obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna dai 16 paesi a rischio. Inoltre il nuovo provvedimento conferma la validità dell'ordinanza firmata il 12 agosto dal ministro della Salute Speranza per controllare chi torna dalle vacanze. E dunque «le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna hanno l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; obbligo di sottoporsi ad un test al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora».

MEZZI PUBBLICI

La capienza per i mezzi pubblici (dopo il lungo braccio di ferro con le Regioni, anche in vista della riapertura delle scuole) è stata portata all'80 per cento. n numero che riguarda i posti a sedere, ma anche chi viaggia in piedi. Resta l'obbligo di sistemare paratie dove non è possibile garantire il distanziamento. Per gli scuolabus si è invece stabilito che«potranno viaggiare con la capienza massima consentita nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti».

RICONGIUNGIMENTO COPPIE

Finora era «vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone residenti all'estero», salvo comprovate ragioni di lavoro o di salute. Ora si consente anche il ricongiungimento alle coppie che vivono in Stati diversi: «È consentito l'ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva».

DISCOTECHE E STADI

Resta la linea dura per i luoghi della movida. Porte ancora sbarrate, dunque, alle discoteche, dopo la fugace riapertura di agosto, e a porte chiuse si continueranno a giocare anche le partite di calcio.

Lunedì 7 Settembre 2020

