Mario Landi Un boato spaventoso e poi lo schianto sul fiume Magra. Un altro ponte

Un boato spaventoso e poi lo schianto sul fiume Magra. Un altro ponte italiano crolla, proprio a pochi chilometri da Genova. Il cedimento è avvenuto ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70 che collega la bassa Val di Vara con la Val di Magra. Due furgoni - il primo della Tim, il secondo del corriere espresso Bartolini - sono precipitati sul letto del fiume, ma sono rimasti sulla carreggiata collassata.

L'autista di uno dei due mezzi, che percorreva il ponte durante il cedimento, è riuscito a salvarsi miracolosamente ed è uscito quasi illeso ma sotto choc dall'abitacolo. Un altro autista ha riportato alcune fratture. Entrambi sono stati soccorsi da alcuni automobilisti e infine trasportati all'ospedale di Pisa. A salvare automobilisti e camionisti, che di solito percorrono numerosi il ponte, ha contribuito il pochissimo traffico di questi giorni di emergenza Coronavirus. «Volevo rassicurare tutti che sono vivo, anche se volare da un ponte che sta crollando non è il massimo - ha scritto su Fb il corriere ferito - Sto abbastanza bene, ho una frattura ad una vertebra e sono in attesa di sapere se devo essere operato o no».

Il ponte, che si è accartocciato su se stesso, unisce la Statale della Cisa con la provinciale di Albiano e nei mesi passati era stato al centro di continue segnalazioni di automobilisti che avevano denunciato la presenza di numerose crepe. A novembre, durante un'ondata di maltempo, si era anche formata una vistosa crepa anch'essa segnalata. I tecnici dell'Anas erano intervenuti, ma molte erano state le proteste per un intervento che ai più era apparso insufficiente.

La ministra delle infrastrutture, Paola De Micheli, ha istituito una commissione d'inchiesta per fare chiarezza sull'accaduto e accertare le responsabilità. La commissione sarà presieduta dall'attuale direttore dell'Ansfisa, Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, Fabio Croccolo. De Micheli ha anche chiesto una relazione all'Anas, che nel 2018 è diventata gestore della strada provinciale 70.

L'Anas ha tentato intanto di giustificarsi ricordando che «a partire dal 2019, il ponte è stato oggetto di sopralluoghi e verifiche periodiche, anche rispetto a segnalazioni degli enti locali, che non hanno evidenziato criticità». La procura di Massa Carrara ha aperto un fascicolo per disastro colposo, ma altri filoni di indagine potrebbero presto aggiungersi.

