Mario Landi

Un'altra strage scuote gli Usa e ripropone il tema delle armi facili. Il teatro della follia stavolta è lo scalo ferroviario di San Josè, in California. Alle 7 di mattina e un uomo ha aperto il fuoco nel corso di una riunione sindacale: otto le vittime, secondo le prime ricostruzioni e molti i feriti. Tutti dipendenti della Valley Transportation Authority (Vta), l'autorità di controllo dei trasporti pubblici della contea di Santa Clara, nel cuore della Silicon Valley.

Il killer, il cui movente al momento rimane sconosciuto, si sarebbe poi suicidato. Si tratterebbe di un uomo sui 50 anni già identificato: all'interno della sua abitazione sarebbe stato rinvenuto un vero e proprio arsenale, con molte armi da fuoco e diverse munizioni. Probabile che l'uomo fosse un collega delle vittime.

«Si è resa necessaria un'operazione di salvataggio per far evacuare tutti dall'area interessata dai fatti», si è limitata a spiegare la polizia. Area dove si trova anche proprio l'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Clara, accanto allo scalo ferroviario e di fronte all'aeroporto. La regione di San Josè, capitale economica e politica della Silicon Valley con la più alta concentrazione di milionari e miliardari degli Stati Uniti, è sconvolta.

La Vta, nella cui struttura è accaduta la tragedia, gestisce le tre linee ferroviarie e le 70 linee di autobus che ogni giorno trasportano l'enorme massa di pendolari che dall'area metropolitana si sposta per andare a lavorare nelle migliaia di aziende hitech della regione e in quelle dell'indotto. La città, dove il prezzo medio di un'abitazione è arrivato a superare il milione di dollari, il mercato immobiliare più costoso del paese, è però interessata da un aumento impressionante della violenza. Mentre a livello nazionale nel 2021 si sono già registrate negli Stati Uniti 230 sparatorie di massa, per definizione quelle con oltre quattro persone colpite. Quelle mortali, con almeno 4 morti, sono state 14, stando ai dati del Gun Violence Archive. Un'epidemia, come l'ha definita il presidente americano Joe Biden, concetto ribadito dalla Casa Bianca anche di fronte a quest'ultima follia. Ma finora Biden non è riuscito a imprimere una vera e propria svolta sul fronte della diffusione delle armi da fuoco in America.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA