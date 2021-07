Mario Landi

Un'alluvione mette in ginocchio la Germania. Due giorni ininterrotti di pioggia e una catastrofe senza precedenti: sono almeno 58 le vittime accertate, ma ci sono ancora decine dispersi. In 200mila sono rimasti senza elettricità, tre città sono state evacuate e si teme anche il crollo di una diga. Una situazione che ha spinto la cancelliera Angela Merkel a dire: «È davvero una catastrofe, sono sconvolta dalle notizie che mi arrivano da posti sommersi dall'acqua, dove persone in grande emergenza si salvano o vengono salvate. Sarà fatto ogni sforzo per ritrovare i dispersi», ha aggiunto, promettendo fra l'altro gli aiuti necessari per la ricostruzione, in un contesto per ora dai danni incalcolabili.

Il rigonfiamento e l'esondazione di tanti corsi d'acqua di piccola e media dimensione, nei Laender occidentali del Nordreno-Vestfalia e dalla Renania-Palatinato, hanno liberato enormi masse d'acqua dalla forza distruttiva. I corpi senza vita degli annegati sono venuti fuori da posti diversi, le inondazioni hanno fatto vittime negli scantinati delle case, nelle strade, fra i soccorritori. Ma la forza dell'acqua e del fango ha anche trascinato giù decine e decine di case. C'è chi si è rifugiato sui tetti delle case o sugli alberi. Il maltempo non ha colpito solo la Germania: a causa delle inondazioni 5 vittime sono state segnalate anche in Belgio, e alluvioni sono avvenute anche in Lussemburgo e Olanda. Per i meteorologi le condizioni del tempo, migliorate già ieri in mattinata, dovrebbero mantenersi stabili nelle prossime ore, ma sotto osservazione c'è adesso il Reno, investito da un assalto inedito dei suoi affluenti.

Le immagini dei paesaggi tedeschi colpiti sono agghiaccianti: strisce di terra devastate, edifici e negozi distrutti, le auto in strada travolte dalla corrente.

Merkel, impegnata a Washington nella sua ultima visita di Stato negli Usa per una bilaterale con Joe Biden, ha sospeso la missione per prendere la parola dalla capitale americana ed esprimere personalmente cordoglio per le vittime. Alla Germania sono arrivati anche messaggi di solidarietà da altre nazioni e offerte di aiuto.

