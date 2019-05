Mario Landi

Traforo del Gran Sasso a rischio chiusura dalla mezzanotte di domenica 19 maggio, alla luce di un'inchiesta della Procura di Teramo che vede coinvolta anche la concessionaria della A24. E sale di nuovo la tensione tra il ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Mit) e Strada dei Parchi spa. Con un botta e risposta a distanza che ruota attorno alla minaccia di revoca della concessione se la società andrà avanti con l'intenzione di chiudere, respinta al mittente perché non ci sarebbero «le condizioni». Se chiuso, il tunnel dividerebbe a metà l'Italia centrale.

Secondo quanto ribadiscono dal Mit, la chiusura del traforo del Gran Sasso rappresenterebbe una «procurata interruzione di pubblico servizio che equivarrebbe a un inadempimento» grave da parte della società, concessionaria delle autostrade A24 e A25, che potrebbe portare alla «revoca immediata della concessione», evocata nei giorni scorsi dal sottosegretario M5s Gianluca Vacca. Invece Strada dei Parchi fa sapere che il Mit era già informato dal 5 aprile della decisione: «Il Governo ci ha detto di stare fermi. Noi abbiamo scritto: guardate che dobbiamo chiudere, il Governo non ci ha detto nulla in contrario. Sarebbe singolare se ora ci revocasse la concessione - puntualizza il vicepresidente della concessionaria, Mauro Fabris - siamo stati interdetti a compiere qualsiasi azione e, al tempo stesso, siamo rinviati a giudizio». L'emergenza stop del tunnel nasce nel momento in cui la Procura di Teramo ha rinviato a giudizio i vertici di Strada dei Parchi, dei Laboratori del Gran Sasso e dell'acquedotto Ruzzo Reti. Questo per un incidente avvenuto nel 2017 che ha riguardato l'inquinamento delle acque. Intanto dall'Abruzzo si intensifica il pressing contro la chiusura. Il presidente dei balneari (Sib Abruzzo), Riccardo Padovano, lancia l'allarme per il turismo mentre il presidente regionale della Cna Abruzzo, Savino Saraceni, ironicamente sottolinea che «si pensa alla chiusura dei porti mentre servirebbe che qualcuno si occupasse di tenere aperte le autostrade». Sul tavolo anche la questione sicurezza e caro pedaggi per la A24 e A25. I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo hanno annunciato una manifestazione a Roma per il 15 maggio.

