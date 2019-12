Mario Landi

Tra Verona e Parigi cercando Giulietta, l'eroina del dramma di Shakespeare, Il cui tragico amore per Romeo spinge ancora migliaia di turisti sotto il suo balcone nella città che le diede i natali. A lei è ispirato il calendario Pirelli 2020, Looking for Juliet realizzato da Paolo Roversi, il primo fotografo italiano a firmare The Cal. Presentato ieri al teatro filarmonico di Verona, il Calendario Pirelli «va alla ricerca della Giulietta che esiste in ogni donna», spiega Roversi, che per gli scatti si è avvalso di una serie di modelle, star del cinema e della musica riprese tra Verona e Parigi, la città dove egli vive da oltre quarant'anni.

Le protagoniste della 47esima edizione di The Cal sono Claire Foy, Mia Goth, Chris Lee, India Moore, Rosalia, Stella Roversi, Yara Shaidi, Kristen Stewart ed Emma Watson. «Ero alla ricerca di un'anima pura, colma di innocenza, forza, bellezza, tenerezza e coraggio. Ne ho trovato barlumi negli occhi, nei gesti e nelle parole di Emma e Yara, Indya e Mia. Nei sorrisi e nelle lacrime di Kristen e Claire. Nelle voci e nei canti di Chris e Rosalia. E in Stella (sua figlia, ndr) l'innocenza. Perché c'è una Giulietta in ogni donna e non smetterò mai di cercarla», ha spiegato Roversi.

Scattato lo scorso maggio, il Calendario Pirelli 2020 è il primo realizzato da un fotografo italiano. È composto da 132 pagine, con il datario in copertina, brani tratti da Romeo e Giulietta e 58 foto, a colori e in bianco e nero.

Oltre al tradizionale calendario, Roversi ha realizzato anche un cortometraggio di 18 minuti in cui interpreta se stesso nel ruolo di un regista impegnato in una serie di audizioni per scoprire la Giulietta ideale, dove le candidate prestano il proprio i volti alle varie anime del personaggio shakespeariano.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA