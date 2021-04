Mario Landi

Tanta paura ieri mattina, intorno alle 11.45, per un incidente fra un'ambulanza e un'auto, una Ford Fiesta, in via Cristoforo Colombo, all'altezza di via dei Georgofili. L'ambulanza coinvolta (vettura privata, non Ares 118) era impegnata nel trasferimento di un bambino al Bambino Gesù per la somministrazione di terapia. A quanto ricostruito dalla polizia locale, l'ambulanza nello schianto si è ribaltata. Quattro i feriti.

Il piccolo e la mamma, illesi, sono stati accompagnati regolarmente presso l'ospedale pediatrico romano. In codice rosso sono state invece soccorse altre tre persone: il conducente dell'auto, un 86enne, e i due sanitari che si trovavano a bordo dell'ambulanza, una infermiera di 46 anni e un infermiere 36enne. I tre sono stati trasferiti agli ospedali San Camillo, Sant'Eugenio e San Giovanni, in codice arancione l'automobilista e in codice rosso i due sanitari. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ipotesi, l'ambulanza stava procedendo a sirene spiegate quando si è scontrata con l'auto.

Diverse pattuglie dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute sulla corsia laterale della Cristoforo Colombo per i rilievi e la viabilità: nello schianto l'ambulanza ha colpito un lampione della corsia centrale, sia la corsia centrale che quella laterale sono state chiuse paralizzando totalmente il traffico.

