Mario Landi

Si chiama Recovery Fund la formula magica che - per ora - mette d'accordo il Consiglio europeo su come aiutare i Paesi più colpiti dalla crisi Covid-19. Anche se resta l'incertezza sulle modalità d'attuazione. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha infatti espresso disaccordo su come finanziarlo, ma una cosa è chiara - ha aggiunto - il fondo sarà collegato al bilancio europeo per i prossimi 7 anni.

I leader dell'Ue hanno dunque incaricato la Commissione europea di presentare la sua proposta sul Recovery Fund entro il 6 maggio. «L'Italia è in prima fila a chiederlo. Uno strumento del genere era impensabile fino a adesso e renderà la risposta europea più solida e coordinata», ha dichiarato il premier Giuseppe Conte in una breve dichiarazione dopo il Consiglio europeo spiegando che dal Consiglio Ue è arrivato l'ok «all'urgenza» del piano.

«La nostra iniziativa, la lettera firmata con altri 8 paesi - rivendica il premier - è stata molto importante perché uno strumento del genere era impensabile fino ad ora. Si aggiungerà a quelli già varati e renderà la risposta europea più solida, coordinata e efficace».

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha cercato di fare una sintesi delle proposte avanzate dalle diverse capitali. La presidente vuole arrivare a mobilitare 2.000 miliardi di euro, cioè il doppio dell'attuale bilancio a 28. E propone quindi di aggiungere al prossimo bilancio Ue 2021-2027 un fondo temporaneo e mirato per la ripresa (Recovery fund) dotato di 320 miliardi di euro, raccolti grazie all'emissione di obbligazioni comuni. La metà sarebbero distribuiti sotto forma di prestiti ai Paesi, l'altra metà andrebbe a programmi ad hoc, nel quadro del bilancio pluriennale Ue, per i Paesi più colpiti dall'emergenza. Se nessuno è contrario in via di principio a creare il Recovery fund, non tutti sono d'accordo con il tipo di sostegno che deve dare. L'Italia vuole sovvenzioni, non prestiti, e una potenza di fuoco più ampia. Al vertice europeo è arrivato anche il via libera agli altri strumenti: Mes, Sure e Bei, che saranno operativi da giugno.

Esulta il Pd: «I governi Ue hanno compreso l'importanza della proposta del Governo Conte», sostiene il segretario Zingaretti; mentre le opposizioni alzano il muro: «Di tutto il resto, come il Recovery Fund, si parlerà solo più avanti, ma già si delinea una dipendenza perenne da Berlino e Bruxelles», scrive su Fb Matteo Salvini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA