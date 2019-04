Mario Landi

Sarà un Primo maggio ballerino tra acquazzoni, temporali e un po' di sole, ma anche con temperature in aumento dopo i brividi delle ultime ore, quando il colpo di coda dell'inverno ha scatenato paura, danni e l'abbondante ricomparsa della neve.

LA TENDENZA. Così anche la Festa dei lavoratori si preannuncia all'insegna dell'instabilità soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud e la tendenza resterà la stessa anche per tutto il resto della settimana con giornate tra sole e nuvole, numerosi improvvisi temporali pomeridiani (specie al centro-Nord) e temperature in generale nella norma o leggermente al di sopra visto che la colonnina di mercurio è annunciata in risalita.

INSTABILITÀ. È questa la previsione degli esperti di Meteo Expert secondo cui la perturbazione numero 8 di aprile lascerà un'atmosfera piuttosto instabile che porterà alla formazione di numerosi temporali, nelle zone interne del Centro-Sud e instabilità residua che caratterizzerà di conseguenza anche mercoledì 1 maggio.

SCELTE LAST MINUTE. Una speranza, quella di temperature più miti e di sole (anche se a sprazzi) che nutrono operatori turistici ma soprattutto gli 8 milioni di italiani che prenderanno il posto dei vacanzieri del super ponte appena trascorso, tra Pasqua e il 25 aprile. Più di un italiano su dieci (13%) comunque è ancora indeciso su come trascorrere il 1 maggio a causa dell'incognita del maltempo. Insomma, scelte last minute secondo quanto emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè.

PERICOLO VALANGHE. Oltre 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per le avverse condizioni meteo, che hanno interessato tutta la provincia bellunese con abbondanti nevicate. Alcune persone sono rimaste isolate, molti gli alberi tagliati. È scattato l'allarme per il pericolo valanghe. Abbondanti nevicate pure sulle montagne abruzzesi: gli impianti sciistici del comprensorio del Gran Sasso saranno in funzione fino al 1° maggio.

PAURA SUL LITORALE ROMANO. I residenti del litorale a sud di Roma hanno avvistato nella tarda mattinata di ieri una tromba d'aria al largo della costa di Lavinio, frazione di Anzio. Il vortice si è generato probabilmente a causa del maltempo che ha imperversato sul Lazio ma per fortuna si è estinto prima di raggiungere la spiaggia e il centro abitato, causando solo tanta paura tra la gente e riprese video subito postate sui social.

