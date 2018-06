Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiRecep Tayyip Erdogan trionfa nelle elezioni anticipate in Turchia. Il capo dello Stato uscente festeggia infatti la nuova rielezione, che stavolta però gli metterà in mano i larghissimi poteri attributi dal nuovo sistema presidenziale che lo stesso Erdogan ha mutato quanche tempo fa. Le preferenze sono sopra il 53%, non a caso uno dei primi leader europei a congratularsi è stato il primo leader europeo, il premier ungherese populista Viktor Orban.Ora per il Sultano si profila un mandato di cinque anni con poteri quasi assoluti, ma in un Paese sempre spaccato a metà. Per il nuovo esecutivo la priorità sarà l'economia dopo il crollo della lira turca, che negli ultimi due mesi ha perso il 20%. Con le nuove prerogative, Erdogan ha già annunciato di voler mettere sotto controllo le politiche della Banca centrale, rischiando però un pericoloso braccio di ferro coi mercati. Forte la delusione per l'opposizione. Dopo il bagno di folla nelle piazze, lo sfidante principale Muharrem Ince non ha tradito nelle urne, raggiungendo circa il 30%: un risultato che il suo Chp non toccava dagli anni Settanta. Ma non è bastato.Deludente la performance dell'ex ministra degli Interni nazionalista Meral Aksener, che si ferma sotto il 10%, mentre Selahattin Demirtas (il leader carismatico curdo candidato dal carcere), supera il 7%. Per il Parlamento, la coalizione del Popolo Akp-Mhp si assicura circa 350 dei 600 seggi. Ma senza i nazionalisti, che con l'11% e una cinquantina di seggi sono la vera sorpresa di questo voto, Erdogan non ce l'avrebbe fatta. Ed è probabile che la sua agenda di governo ne risulti influenzata.riproduzione riservata ®