Mario Landi

Ottanta denunce nella giornata di sabato durante i controlli della Polizia, altri 40 furbetti della domenica denunciati ieri dai vigili urbani dopo 7 mila controlli.

NESSUNO ESCLUSO. Il deputato di Forza Italia Valentino Valentini è stato sorpreso dalla Municipale mentre faceva jogging a Villa Borghese: «Non sapevo fosse vietato», si è giustificato. Ma per il parlamentare la denuncia ai sensi dell'articolo 650 del codice penale è scattata puntualmente. In strada oramai non si fanno più controlli a campione ma vengono setacciati gli alibi di tutti gli automobilisti ed i centauri grazie ai posti di blocco.

ACQUISTI. Gentilezza nei modi ma anche fermezza: «La spesa non è una scusa valida per ogni occasione - dice una vigilessa in servizio sulla Salaria -. Stiamo chiedendo anche gli scontrini per dimostrare che le borse di plastica piene di alimenti o altra merce sia stata effettivamente acquistata poco tempo prima».

LE SCUSE. Ma i romani abbondano di giustificazioni, alcune messe addirittura nero su bianco sui moduli prestampati del Ministero dell'Interno che dovrebbero valere soltanto per motivi estremi, posto lavoro da raggiungere o da cui si torna, cure mediche da effettuare, parenti anziani da accudire e così via. Ieri ad esempio, c'era quell'anziano che da Roma Est si è spinto a «comprare il giornale» fino a piazza di Spagna. Oppure i molti giovani che confessano candidamente: «Non ce la faccio più, sono in crisi di astinenza: devo vedere la mia fidanzata». Chiuse le discese sulle banchine dei Lungotevere.

MASCHERINE. Nota dolente, spesso molti uomini e donne delle forze dell'ordine sono ancora privi di mascherine e guanti. Si spera che, con l'arrivo a Fiumicino e Ciampino di aerei pieni di materiale sanitario e protettivo, ci sia una più capillare distribuzione.

METRO C. Non si fermano i cantieri della Metro C in piazza Venezia e neppure gli interventi di riqualificazione urbana sui sampietrini di piazza Cairoli».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA