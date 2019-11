Mario Landi

Oltre 520 espositori e 670 incontri programmati. La Fiera della Piccola e Media Editoria Più libri più liberi, che quest'anno festeggia la sua diciottesima edizione, riparte con questi numeri, arricchiti da una vera e propria pattuglia di scrittori, ben 1.500, che proporranno le loro novità confrontandosi anche sul tema portante della fiera, ovvero I confini dell'Europa.

Tanti, e di rilievo, gli autori che si ritroveranno dal 4 all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur di Roma. Si andrà, infatti, da Erri De Luca a Dacia Maraini passando per autori come Paolo Giordano, Gianrico Carofiglio, Nadia Terranova, Michela Murgia e Malania Mazzucco. Ospite d'eccezione sarà la diciassettenne attivista russa Olga Misik che sfida Putin e la sindaca di Danzica, Aleksandra Dulkiewicz.

Più libri più liberi, ha detto il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo, «è un appuntamento fondamentale non solo per Roma, ma anche per l'Italia e forse per l'Europa. Si conferma la più importante fiera della piccola e media editoria in Europa. È molto interessante la scelta di occuparsi dei confini dell'Europa, un tema intorno al quale c'è un programma di incontri ricchissimo». Incontri che, ha aggiunto Bergamo, metteranno «a disposizione di chi visiterà la Fiera un'infinità di occasione per ragionare sul tempo in cui viviamo in modo un pò meno banale di quanto non accada nella discussione pubblica». Per Bergamo è anche «un successo in corso» il fatto che il numero degli «espositori cresca» e si «espanda anche la parte al servizio dello scambio dell'impresa perché il settore della piccola e media editoria è in crescita dal punto di vista economico».

Quanto ai dati, va segnalata la crescita del settore: è aumentato il numero degli editori (+0,9%), è cresciuto il numero delle novità pubblicate (+11,5%) ed è cresciuto ulteriormente il peso dei titoli dei piccoli editori sul totale dei libri in commercio (più di un titolo su 2 è da ricondurre alla piccola e media editoria: 52,9%). È cresciuta anche la quota della piccola e media editoria nelle librerie online che è del 41,4%.

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

