«O si convive con il virus o si muore lo stesso». Luca Zaia, governatore di quel Veneto che per primo ha allentato di poco le misure restrittive, approva la proposta della Regione Lombardia di una riapertura delle attività economiche a partire dal 4 maggio. «La valutazione che fa Fontana è legittima- ha commentato il presidente leghista -. Il tema di oggi è: tenere chiuso tutto fino all'ultimo caso di coronavirus e far morire tutta l'economia del Paese, oppure convivere con il virus come peraltro è avvenuto anche a Wuhan».

La Lombardia - maglia nerissima in fatto di contagi e morti - ha infatti voglia di far ripartire almeno la produzione industriale. Tanto che il governatore Fontana pensa ad una settimana lavorativa piena: «Per far rispettare tutte le regole sanitarie e quelle sul distanziamento minimo, bisogna pensare a un lavoro non più sui 5 giorni ma su 7». Insomma, turni scaglionati e orari diversi per molte attività, magari anche suddividendo il territorio regionale. Però con un lavoro 7 giorni su 7. «Noi in Veneto ha precisato ancora Zaia abbiamo già discusso il nostro masterplan con le regole per la riapertura e proprio oggi lo presenteremo alle parti sociali e alle associazioni datoriali per il loro contributo».

Del bisogno di partire parla anche il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. «Ma è anche necessario non abbassare la guardia nei confronti di questo virus e dei suoi rischi di propagazione. Dovremo imparare a conviverci e a proteggerci. Stiamo lavorando da settimane con il sistema produttivo».

Intanto c'è un Sud che vuole iniziare a lavorare da subito e con il quale si schiera il leader della Lega, Matteo Salvini: «Abbiamo chiesto al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di poter riaprire i nostri locali storici ma - per il momento - solo consegnando le pizze a domicilio - dice Stefano Auricchio, direttore generale dell'Associazione verace pizza napoletana (Avpn) -. Sapremo rispettare tutte le regole, è nel nostro interesse. Ma il divieto di consegna a casa dei pasti caldi va rimosso. Salvini? Ha detto di essere d'accordo, ma non è questo che stiamo cercando: se qui in Campania ci sono meno contagi, il merito è di De Luca».

