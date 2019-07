Mario Landi

«Non riesco a trovare lavoratori stagionali, i giovani non vogliono lavorare il weekend e preferiscono il reddito di cittadinanza». Federico Palestini, chef marchigiano considerato re del brodetto di San Benedetto del Tronto, lancia l'allarme e spiega di avere grandi difficoltà nel trovare personale. Come scrive Stefania Serino per il Corriere Adriatico, lo chef ha lanciato un appello all'istituto alberghiero di San Benedetto del Tronto, chiedendo stage estivi per gli studenti. Palestini, che recentemente ha fatto assaggiare il suo brodetto anche a Maurizio Sarri, ha spiegato: «Nei mesi di maggio e di giugno avevo ricevuto da parte dell'ufficio impiego dei moduli contenenti i nominativi di 12 persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. Volevo offrire loro del lavoro ma nessuno mi ha dato conferma anzi qualcuno mi ha anche intimato a non chiamarlo più. Ho dovuto così cercare altrove e non senza difficoltà. Non è facile trovare ragazzi che vogliono lavorare nella ristorazione, anzitutto perché da noi si lavora il sabato e la domenica e i ragazzi preferiscono forse essere liberi nel weekend e comunque non si trovano lavoratori qualificati». Le parole dello chef, se da un lato sono sulla stessa lunghezza d'onda della Confesercenti locale, dall'altro hanno attirato anche qualche critica dai sindacati.

Lo stesso grido d'allarme era arrivato qualche giorno fa dallo chef Pietro Parisi, il «cuoco contadino» che ha lasciato le cucine più esclusive per tornare alla sua terra, nel vesuviano. «Con il reddito di cittadinanza la gente che lavorava, la manovalanza, i lavapiatti, gli uomini delle pulizie, sono spariti. Se ne stanno a casa, lavorano solo nei weekend, se gli va. Tanto guadagnano lo stesso», ha detto lo chef in un'intervista rilasciata a Claudio Rizza a Il Dubbio, raccontando le difficoltà nel trovare personale per il suo ristorante.

