«Non è accusato di terrorismo, ma di un'accusa peggiore: rovesciamento del regime al potere, per la quale la pena, secondo la legge, è il carcere a vita». Wael Ghaly, uno dei legali che difendono Patrick George Zaky, lo studente dell'Università di Bologna arrestato in Egitto, lancia l'allarme rosso sulle condizioni e soprattutto sul possibile futuro di Zaky: «La custodia cautelare può durare fino a due anni, rinnovata ogni 15 giorni, e talvolta tale detenzione può protrarsi per più di due anni - aggiunge il legale -. Il problema di Patrick coincide con gli appelli a manifestare lanciati agli egiziani dall'imprenditore Mohamed Ali».

L'Egitto è dichiarato Paese «non libero» in su una scala di 22 su 100 da Freedom House, una ong americana che si occupa di diritti civili e umani e accusa Sisi di governare in maniera «sempre più autoritaria» reprimendo col carcere l'opposizione laica e islamista.

«Stiamo seguendo con attenzione ed apprensione l'arresto al Cairo dello studente egiziano Patrick George Zaky. Patrick, come Giulio, è un brillante studente internazionale e ha cuore i diritti inviolabili delle persone. I governi democratici dovrebbero preservare e coltivare la crescita di questi nostri giovani impegnati e studiosi e dovrebbero tutelarne in ogni frangente l'incolumità», affermano Paola e Claudio Regeni e il loro legale, Alessandra Ballerini.

È i genitori di Patrick Zaki accusano: «È stato sequestrato e picchiato per farlo parlare di Giulio Regeni. Ha le sue opinioni, ma non è una minaccia per nessuno. In cella, nostro figlio chiede libri e vuole studiare».

