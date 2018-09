Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiMontemagno, frazione più alta del comune di Calci (Pisa), non sarà più come prima. Finora è stato il borgo delle gite domenicali, il centro abitato che domina la Valgraziosa tra boschi di castagni, pini, vigne e ulivi. Una terribile notte di fuoco ha cambiato completamente volto all'intera zona. Le fiamme si sono divorate il bosco, il fumo ha annerito le case e le ville in pietra. Montemagno semplicemente non c'è più. «È un attentato a tutto il monte pisano», commenta con le lacrime agli occhi uno dei soccorritori. Gli sfollati sono 700 solo tra Calci e Vicopisano.Il giorno dopo la notte più terribile degli ultimi trent'anni in questo pezzo di Toscana arrampicata sul monte Serra è davvero un day after. Lunedì sera, verso le 22, un piromane (questo sembra oramai certo) ha appiccato il fuoco che, alimentato dal vento forte, ha corso rapidamente per chilometri. «È uno scenario apocalittico - racconta Paola, che ha abbandonato la sua casa per rifugiarsi nella palestra dove il comune di Calci ha allestito il centro di accoglienza - e i vigili del fuoco sono stati i nostri angeli. Per fortuna ci hanno portato qui, in salvo».Le fiamme ieri non erano ancora state domate, anzi si teme per il rinforzare del vento. «Se il fuoco si allarga, potrebbe attaccare una nuova vallata», dice il presidente della Regione, Enrico Rossi, che però elogia il lavoro dei soccorritori e anche gli investimenti economici sostenuti per affrontare emergenze simili. Nel Pisano c'è ancora da tremare, poi si farà la conta dei danni. Perché molti hanno perso tutto: dalla casa agli animali, fino al raccolto.riproduzione riservata ®