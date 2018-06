Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiLa seconda vita di Noel Gallagher: il musicista inglese si esibirà questa sera alla Cavea dell'Auditorium per il Roma Summer Fest, insieme alla formazione degli High Flying Birds, da lui fondata nel 2010, dopo lo scioglimento degli Oasis.Lo show di Noel Gallagher si inserisce all'interno del tour per promuovere l'album Who Built The Moon?, il terzo realizzato con la sua nuova band. In scaletta non ci saranno solo brani realizzati con la nuova band, ma anche alcune hit portate al successo con il fratello/nemico Liam negli Oasis, come Supersonic e Don't look back in anger.L'album Who Built The Moon?, uscito lo scorso novembre con l'etichetta Sour Mash Records, ha debuttato alla posizione numero 1 in Gran Bretagna, diventando il decimo album di Noel a raggiungere la prima posizione in classifica. Un disco che raccoglie pop psichedelico, elettronica, soul, rock e disco-dance, e vanta ospiti illustri e storici collaboratori come Paul Weller e Johnny Marr: «Lo definirei un'opera cosmic pop, ma penso anche che sia il mio album più rock'n'roll. La gente pensa che il rock'n'roll sia tutto giubbotti di pelle, sigarette, bere e urlare. Per me è una questione di libertà di pensiero, di spirito, di espressione, di fare quel che si vuole», ha spiegato Gallagher.