Mario LandiLa Libia avrebbe lasciato morire una donna e un bambino che erano a bordo di un gommone in difficoltà. Lo denuncia Proactiva Open Arms pubblicando su twitter le foto dei due corpi in mare, tra i resti di una barca. «La Guardia Costiera libica ha detto di aver intercettato una barca con 158 persone fornendo assistenza medica e umanitaria - ha scritto il fondatore della Ong, Oscar Camps - ma non hanno detto che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno affondato la nave perché non volevano salire sulle motovedette».Ma le drammatiche immagini, che hanno fatto il giro del web, non vengono condivise affatto dal Viminale retto dal ministro Matteo Salvini: fonti del dicastero infatti indicano che «la versione della Ong che sta circolando in rete è una fake news. Nelle prossime ore sarà resa pubblica la versione di osservatori terzi e che smentiscono la notizia secondo cui i libici non avrebbero fornito assistenza». Insomma, la guerra su migranti e sbarchi continua, anche perché lo stesso Slavini conferma che i «porti italiani resteranno chiusi» e che lui non ha mai affermati di lasciare in mare chi è in difficoltà.L'agenzia europea per la sicurezza, Frontex. afferma che i trafficanti di esseri umani fanno rotta verso ovest perché le partenze dalla Libia verso l'Italia sono ora più controllate: quindi «i migranti sbarcano in numero maggiore in Spagna rispetto al nostro paese, che registra un crollo dell'87% di arrivi».riproduzione riservata ®