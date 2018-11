Mario Landi La bimba pesa 3 chili e 200 grammi. Anche la mamma, di professione

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiLa bimba pesa 3 chili e 200 grammi. Anche la mamma, di professione infermiera, sembra in buone condizioni dopo il parto cesareo. Nulla di strano se non per il fatto che la puerpera ha ben 62 anni. Un record per Roma e per l'ospedale San Giovanni, dove l'eccezionale parto ha avuto successo. La neonata ha una madre anziana ma nessun padre, perché la donna non ha un partner ed è stata fecondata in Albania (a Tirana) grazie all'impianto dell'intero embrione.«Abbiamo già avuto, sia in Italia che all'estero, nascite con madri sopra i 60 anni d'età - commenta il responsabile di anestesia ostetrica del San Giovanni, Marco Traversa -. E i dati rivelano nell'area metropolitana della Capitale in media le donne partoriscono per la prima volta a 40 e più anni, mentre il secondo figlio arriva anche tra i 46 e i 50 anni».La legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita non prevede un limite di età fisso per chi intende avere un figlio in provetta. Il Legislatore stabilisce infatti che possano accedervi coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. L'espressione potenzialmente fertile quindi fa riferimento alla condizione biologica di entrambi i partner, senza stabilire un limite anagrafico. Due anni fa, nella clinica Pineta Grande di Castelvolturno (Caserta) nacque un maschietto, sempre da una 62enne.riproduzione riservata ®