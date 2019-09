Mario Landi

L'influenza è già arrivata, al punto che dai laboratori gli esperti parlano anche di «rischio pandemia». Neppure il tempo di togliere il costume da bagno dalla borsa del mare, che bisogna fare i conti con quello che - oramai - non è più un male di stagione.

A Parma, un tampone faringeo di una bambina di 6 anni ricoverata nel reparto di Pediatria generale e d'urgenza dell'azienda ospedaliero-universitaria ha infatti consentito di isolare il primo ceppo. Si tratta di un virus di tipo B, come risulta ai ricercatori Flora De Conto e Maria Cristina Arcangeletti.

La piccola paziente era stata ricoverata con febbre e mal di gola riferita a una generica affezione dell'apparato respiratorio, per la quale non era stato formulato un sospetto clinico di influenza. L'isolamento del primo virus influenzale diventa «rilevante anche dal punto di vista epidemiologico - dicono i virologi dell'Università e dell'Azienda ospedaliera di Parma -. Dimostra cioè che la circolazione dei virus influenzali non è strettamente limitata alla sola stagione invernale, e ribadisce la necessità di attuare controlli puntuali e di applicare metodi diagnostici sofisticati in grado di permetterne il rilevamento in maniera precoce e accurata».

La previsione è presto fatta: quando la temperatura diventerà stabilmente più rigida, scatterà l'epidemia stagionale. Anzi, i 6 milioni di italiani che finiranno a letto potrebbero diventare di più se la campagna di prevenzione non dovesse funzionare. Insomma, meglio vaccinarsi per evitare guai peggiori, che dovrebbero essere causati dai virus di ceppo A.

Il pericolo è costituito dall'elevata variabilità dei virus influenzali, in grado di assorbire gli effetti delle vaccinazioni e di riproporsi in forme più aggressive e in grado di diventare pandemiche. Da Parma avvertono: «Si rende necessario un elevato grado di attenzione da parte degli scienziati specializzati in ricerche su tali agenti e del personale sanitario che si occupa del loro monitoraggio e della diagnosi, per la possibile emergenza di ceppi virali con nuove caratteristiche antigeniche in grado di sostenere episodi epidemici di più vaste dimensioni e anche vere e proprie pandemie».

riproduzione riservata ®

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA