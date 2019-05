Mario Landi

«Io i delinquenti li voglio in galera, ma solo i delinquenti. Corrotti e corruttori vanno in galera, ma lasciamo che siano i giudici a decidere». Matteo Salvini ha replicato così all'altro vicepremier, Luigi Di Maio, secondo cui è assurda una frattura del Governo sul caso Siri. Che oggi arriverà sul tavolo di un Consiglio dei ministri che si annuncia incandescente. «Come andrà a finire? Non so, chiedete a Conte», ha risposto ancora il ministro dell'Interno a margine di un convegno a Milano. E a chi gli domandava come sia possibile ricomporre lo strappo fra Lega e 5Stelle, ha indicato: «Lavorando sui fatti, impegnandosi sui fatti».

CRISI PRE ELETTORALE. Difficile però pensare che si possa giungere alla conclusione della vicenda. Tanto più che oramai mancano pochi giorni al 28 maggio, quando si voterà per le Europee. Perché non sfugge agli osservatori che l'altissima tensione tra alleati di governo nasce proprio dall'esigenza di trarre massimo profitto dalla corsa alla conquista delle preferenze per Bruxelles. Con Lega e M5s l'un contro l'altro schierati nell'urna continentale.

DI MAIO POMPIERE. «Credo che sia assurdo che ci sia una frattura di governo su un'inchiesta per corruzione, non saremo noi ad aprire alcuna crisi di Governo, non saremo noi a parlare di poltrone». Il vicepremier Luigi Di Maio aggiunge: «Quanto casino è stato fatto per una poltrona... Sono passate tre settimane, si poteva risolvere tutto in tre ore, con il passo indietro del diretto interessato. Credo sia un messaggio sbagliato che si dà al Paese, spaccare un Governo su un tema che dovrebbe unirci tutti: la lotta alla corruzionè».

L'INTERROGATORIO. Intanto ieri è durato circa tre ore l'interrogatorio svolto dall'imprenditore Paolo Arata, ascoltato dai pm della Procura di Roma titolari dell'indagine che lo vede coinvolto per l'accusa di corruzione assieme al sottosegretario Armando Siri. Al termine dell'atto istruttorio, i magistrati hanno deciso di secretare il verbale. Adesso la palla passa al sottosegretario Siri, che a breve comparirà davanti ai magistrati di piazzale Clodio per una serie di dichiarazioni spontanee.

