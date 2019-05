Mario Landi

Il giorno dell'offerta è arrivato. Ieri infatti Fca ha presentato una proposta di fusione con Renault per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo. La nuova società sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, con una struttura di governance paritetica e una maggioranza di consiglieri indipendenti. Subito il titolo Fca a Piazza Affari ha aperto con un +15%, trascinando anche gli altri del gruppo. E anche gli analisti hanno promosso il nuovo colosso dell'auto. che potrebbe portare a «una potenziale creazione di valore nell'intorno di 30 miliardi di euro, pari alla capitalizzazione di mercato» dei due gruppi dopo lo stacco del dividendo di Fca. Il futuro leader mondiale automobilistico godrebbe un forte posizionamento nelle nuove tecnologie inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma.

Tra i rischi potenziali viene identificato solo quello politico, che tuttavia è stato in buona parte disinnescato dal via libera del governo francese.

«Sono contento che dieci anni dopo, quando ero all'Università Bocconi, nel 2009 avevamo annunciato che Fca era in accordo con Chrysler: ora annunciamo questa proposta con Renault - ha detto il presidente di Fca, John Elkann -. Con i francesi creeremo il terzo più grande produttore auto al mondo e con Nissan-Mitsubishi, il partner giapponese, saremo il più grande produttore mondiale di auto. Nessun impatto, non ci sono chiusure di stabilimenti». Renault conta 20 impianti e Fca 47.

«Puntiamo ad agire il più rapidamente possibile per assicurarci un accordo definitivo con il gruppo Renault», scrive l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, in una lettera ai dipendenti del gruppo. I tempi tecnici saranno quelli imposti dalla realtà: «Di fatto, se questa fusione andrà avanti, la formazione della nuova società potrebbe richiedere più di un anno». Ma la strada, oramai, è stata tracciata.

Martedì 28 Maggio 2019

