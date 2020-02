Mario Landi

I virologi dell'ospedale Spallanzani di Roma hanno isolato il nuovo coronavirus, responsabile di oltre 300 morti e decine di migliaia di contagi in tutto il mondo. La notizia è stata data dal ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una conferenza stampa. «Abbiamo isolato il virus ha detto Speranza e questo significa che abbiamo molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione. Il virus sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo». «Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. L'Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca», ha spiegato il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani Giuseppe Ippolito». «Un grande plauso a ricercatori e staff medico dello Spallanzani» è stato rivolto dal premier Giuseppe Conte, che ha sottolineato sui canali social: «Siamo orgogliosi del nostro Servizio Sanitario Nazionale, tra i migliori a livello mondiale».

Sono state tre donne a portare a termine l'isolamento del coronavirus: le ricercatrici Maria Rosaria Capobianchi, direttore del laboratorio di Virologia dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesca Colavita e Concetta Castilletti. Quest'ultima, 56 anni, due figli grandi e una famiglia che la supporta da sempre, ha raccontato così l'esperienza: «Abbiamo cullato il virus e abbiamo avuto anche un po' di fortuna. Ho vissuto la grande emergenza - prosegue la Castilletti - della Sars, di Ebola, dell'influenza suina, della chikungunya, e insieme ai miei colleghi siamo stati spesso in Africa. È un lavoro che mi piace moltissimo e non potrei fare altro. Ma la vittoria è di tutto il team».

Restano discrete, intanto, le condizioni dei due cinesi ricoverati, anche se la situazione viene monitorata costantemente: «In merito alla coppia cinese positiva al coronavirus attualmente ricoverata - sottolinea il bollettino dello Spallanzani - le loro condizioni sono in continuo monitoraggio: i due pur mantenendo condizioni discrete presentano entrambi polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale». Altri 13 pazienti, è aggiunto nel bollettino, sono stati isolati e dimessi dopo il risultato negativo del test.

Intanto è partito dall'Italia il volo militare che riporterà a casa i nostri connazionali che si trovano a Wuhan, in Cina. Lo ha confermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Sul volo - precisa il ministro circa 60 italiani che hanno scelto di rientrare in Italia.

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

