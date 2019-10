Mario Landi

I post su Instagram, per chi ha avuto la possibilità di rileggerli, sembrano allusivi. Come se annunciassero un tragico epilogo.

Ma in realtà nessuno si è accorto che anche lei probabilmente meditava da tempo di fare come il suo il suo amore, Antonio Lorenzo D'Amico, che a luglio scorso aveva deciso di togliersi la vita sparandosi un colpo di pistola in bocca al poligono di tiro di Eboli, nel salernitano. Spezzando la propria vita a soli 22 anni. Così anche la quindicenne Giorgia Saja, originaria di Pollica, l'ha fatta finita.

La bella Giorgia sapeva che intorno alle 15.45 sarebbe passato l'intercity Salerno-Paola, senza fermarsi ad Agropoli: ha atteso che la stazione si spopolasse, così che nessuno potesse fermarla. E all'arrivo del treno si è lanciata sui binari e si è lasciata travolgere. Sui social sceglieva frasi di cartoni animati e film d'amore per raccontare così il suo disagio. E tutto ciò che pubblicava era accompagnato sempre da due emoticon: un cuore ed un angelo. «Non ti rivedrò mai più?». «Certo che mi rivedrai... gli addii non sono per sempre».

Giorgia è morta senza che nessuno potesse far nulla per lei, è stata più veloce di tutto. Qualcuno, durante la giornata, l'aveva vista gironzolare per la stazione, fermarsi sotto i tabelloni per controllare gli orari dei treni, andare avanti e indietro senza meta.

I suoi genitori erano convinti che fosse andata a scuola a Vallo della Lucania da dove (però) non era mai tornata a casa. Giorgia, da Pollica, tutte le mattine andava a Vallo dove frequentava la seconda liceo scientifico. Evidentemente non ha retto il peso del dolore della perdita del suo unico, grande amore.

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

