Hanno aggredito una 90enne, l'hanno selvaggiamente picchiata e poi hanno abusato di lei. Orrore a Messina dove i poliziotti delle Volanti hanno arrestato due minorenni, un 17enne già noto alle forze dell'ordine e un 14enne. Per entrambi l'accusa è di rapina aggravata, tentato omicidio e violenza sessuale, indagati a piede libero anche per porto di strumenti atti a offendere. A dare l'allarme è stata la figlia della pensionata. Quando i poliziotti sono arrivati a casa della donna, l'hanno trovata cosciente ma riversa sul pavimento con il volto tumefatto e sanguinante. La 90enne ha raccontato ancora sotto choc di aver fatto entrare a casa i due giovani, uno dei quali amico del nipote. Una volta dentro, però, il 17enne e il 14enne l'hanno minacciata e picchiata, mettendo a soqquadro l'abitazione in cerca di denaro e oggetti preziosi.

Dagli esami clinici è emersa ai suoi danni anche una violenza sessuale. Le ricerche serrate hanno consentito di stringere il cerchio sui due minorenni, rintracciati con gli abiti ancora intrisi di sangue ed in evidente stato di agitazione. Sequestrati un coltello a serramanico ed oggetti immediatamente riferibili alla vittima. «Quello che abbiamo visto - spiega il capo della squadra Volanti di Messina, Giovanni Puglianisi - è stato sconvolgente la povera anziana era a terra dolorante e sotto choc, non riuscendo a muoversi. Aveva numerose contusioni e fratture ed è stata portata al Policlinico. I due sono riusciti a rubare le chiavi dell'appartamento, che si trova in pieno centro a Messina, e sono tornati qualche ora dopo cominciando a rovistare nei cassetti alla ricerca di denaro e di oggetti preziosi. Hanno picchiato e aggredito la donna perché non voleva rivelare loro dove era nascosto il denaro e i preziosi e, prima di fuggire con un bottino di un paio di occhiali e una bici, l'hanno violentata».

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

