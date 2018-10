Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiHa inserito la chiavetta usb nel computer non sospettando nulla. Lo scoppio l'ha investito all'improvviso, ferendolo gravemente alla mano sinistra. Un'unghia e una falange saltate, la corsa in ospedale dove i medici gli hanno riattaccato il dito.Un attentato ancora senza spiegazione quello accaduto a un ispettore di polizia della sezione di pg della Procura di Trapani, Gianni Aceto. L'investigatore stava svolgendo un'indagine su una strana busta, con dentro la pennetta, recapitata oltre un anno fa a una avvocatessa, Monica Maragno. La donna aveva ricevuto la busta allo studio. Nel mittente era indicato l'Ordine dei legali della città siciliana. Ma, aprendo la missiva, Monica Maragno aveva trovato un biglietto intestato a un organismo dell'avvocatura che non aveva mai sentito nominare. Insospettita, l'avvocatessa ha chiamato l'Ordine che ha negato di averle inviato la lettera. Così non fidandosi, il legale ha consegnato busta e pennetta al presidente dell'Ordine che l'ha girata alla Procura.Due settimane fa il fascicolo - non era neppure un procedimento penale formale, ma solo un accertamento preliminare per capire se ci fossero estremi di reato - è stato preso in carico dalla pg. E ieri l'ispettore ha inserito la chiavetta nel computer ed è stato investito dall'esplosione. Portato all'ospedale di Marsala, nel reparto di Chirurgia plastica, è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione. Solo nelle prossime ore sarà possibile sapere se la mano potrà riprendere la sua funzionalità. Sull'episodio la Procura ha aperto un'inchiesta ipotizzando (per ora a carico di ignoti) i reati di minacce, lesioni gravi e possesso di esplosivo.riproduzione riservata ®