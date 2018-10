Mario Landi Era vivo, probabilmente anche cosciente, quando i suoi aguzzini hanno

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiEra vivo, probabilmente anche cosciente, quando i suoi aguzzini hanno deciso di finire il lavoro: così il giornalista saudita Jamal Khashoggi è stato fatto a pezzi. La morte è sopraggiunta in sette minuti. Un film dell'orrore drammaticamente vero. A rivelare i presunti macabri dettagli è il quotidiano filo-governativo turco Yeni Safak, che cita una registrazione audio di quei momenti da cui risulterebbe anche la presenza del console Mohammed al-Otaibi.«Fatelo fuori di qui, mi metterete nei guai», si sentirebbe dire dal console nell'audio. «Se vuoi continuare a vivere quando torni in Arabia, stai zitto», gli risponderebbe uno dei presunti assassini. A Khashoggi sarebbero state tagliate le dita durante le torture compiute nell'interrogatorio, poi è arrivata la decapitazione. La registrazione diventa dunque una fonte di prova formidabile. Una gola profonda avrebbe messo i media in condizione di conoscerne il contenuto: a un certo punto, le urla di Khashoggi si interromperebbero perché sedato. A fare a pezzi il corpo mentre il reporter era ancora vivo - continua la fonte - sarebbe stato il capo dell'unità forense giunta da Riad, il dottor Salah Mohammed al-Tubaigy. Sempre in base alla presunta registrazione, durante l'operazione il medico avrebbe messo delle cuffie per ascoltare musica, invitando gli altri presenti a fare altrettanto. Gli Usa hanno richiesto alla Turchia audio e video, «se esistono», come ha detto il presidente Trump. The Donald però ha aggiunto: «Mi aspetto la verità entro questa settimana, non intendo voltare le spalle a Riad».riproduzione riservata ®