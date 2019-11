Mario Landi

E' stato interrogato poche ore dopo perché sul luogo del delitto è intervenuto anche un carabiniere fuori servizio, quindi si è scelto di procedere con l'arresto in flagranza di reato.

Una vicenda raccapricciante quella di Pier Paolo Alessio, 22 anni. Prima una cena al fast food, una serata come tante tra nonna e nipote che da anni condividevano lo stesso tetto: poi una lite accesa in auto, probabilmente per motivi legati a soldi, degenerata nell'aggressione violenta del giovane, che ha infierito con decine di pugni sul volto della nonna, uccidendola mentre la 71enne Maria Luisa Silvestri era alla guida e lui stava sul sediolino posteriore dell'auto.

La tragedia è avvenuta mercoledì sera alla periferia di Ferrara, in via Marconi. Il ragazzo ha provato a fuggire ma è stato bloccato da alcuni passanti e da un carabiniere fuori servizio. Davanti al pm si è avvalso della facoltà di non rispondere nonostante la contestazione del reato di omicidio volontario. Il giovane era appena tornato a vivere con i nonni nella frazione di Pontelagoscuro, dopo aver scontato un divieto di avvicinamento alla loro casa. Nel 2017, infatti, la nonna l'aveva denunciato dopo l'ennesimo episodio di violenza e percosse. I mesi passati lontano dai nonni li ha trascorsi a casa della madre, spesso assente. Alcuni testimoni si erano accorti dell'anziana picchiata violentemente prima nel parcheggio di un fast food e poi con l'auto in movimento. Scene che hanno scioccato i passanti.

Mercoledì sera nonna e nipote erano andati a mangiare a San Martino, nella pizzeria gestita dalla madre del ragazzo con il suo compagno. Nell'estate dello scorso anno fu arrestato per i ricatti agli stessi nonni, a cui chiedeva soldi. Ricatti diventati poi estorsione, e nel maggio di quest'anno era stato condannato per questo a tre anni. «Un giorno sì e uno no - dicono i vicini - vedevamo i carabinieri arrivare. Uurla, minacce: sentivamo tutto dalla strada».

